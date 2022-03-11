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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росія за 16 днів втратила в Україні стільки солдатів, скільки США втратили в Іраку та Афганістані за 20 років

Росія за 16 днів втратила в Україні стільки солдатів, скільки США втратили в Іраку та Афганістані за 20 років

Київ • УНН

 • 676924 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Росія за перші два тижні війни з Україною вже втратила майже стільки ж солдатів, скільки США втратили в Іраку та Афганістані з 2001 року, пише УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

За оцінками США, в Україні загинуло щонайменше від 5000 до 6000 російських військовослужбовців. Додали, що зараз важко підрахувати військові втрати.

За даними Інституту міжнародних та громадських відносин Вотсона при університеті Брауна, з 2001 по 2019 рік під час війн в Іраку та Афганістані загинуло 7057 американських військовослужбовців. До підрахунку не внесли вбитих у 2020 та 2021 роках.

CNN повідомив у четвер, що 7075 американських солдатів було вбито за 20 років, коли США воювали у двох країнах.

Навіть із найнижчими оцінками вбитих російських військовослужбовців, їхня загальна кількість буде вищою, ніж усі втрати американських військ лише в Афганістані, які, за даними Пентагону, становлять 2461 військовослужбовець.

Додамо

За даними Генштабу Збройних сил України, минулої доби окупанти втратили 266 військових. З початку війни кількість втрат противника становить понад 12 тисяч людей.

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