Росія за 16 днів втратила в Україні стільки солдатів, скільки США втратили в Іраку та Афганістані за 20 років
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Росія за перші два тижні війни з Україною вже втратила майже стільки ж солдатів, скільки США втратили в Іраку та Афганістані з 2001 року, пише УНН із посиланням на The Hill.
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За оцінками США, в Україні загинуло щонайменше від 5000 до 6000 російських військовослужбовців. Додали, що зараз важко підрахувати військові втрати.
За даними Інституту міжнародних та громадських відносин Вотсона при університеті Брауна, з 2001 по 2019 рік під час війн в Іраку та Афганістані загинуло 7057 американських військовослужбовців. До підрахунку не внесли вбитих у 2020 та 2021 роках.
CNN повідомив у четвер, що 7075 американських солдатів було вбито за 20 років, коли США воювали у двох країнах.
Навіть із найнижчими оцінками вбитих російських військовослужбовців, їхня загальна кількість буде вищою, ніж усі втрати американських військ лише в Афганістані, які, за даними Пентагону, становлять 2461 військовослужбовець.
Додамо
За даними Генштабу Збройних сил України, минулої доби окупанти втратили 266 військових. З початку війни кількість втрат противника становить понад 12 тисяч людей.