Россия за 16 дней потеряла в Украине столько солдат, сколько США потеряли в Ираке и Афганистане за 20 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Россия за первые две недели войны с Украиной уже потеряла почти столько же солдат, сколько США потеряли в Ираке и Афганистане с 2001 года, пишет УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
По оценкам США, в Украине погибло по меньшей мере от 5000 до 6000 российских военнослужащих. Добавили, что сейчас трудно подсчитать военные потери.
По данным Института международных и общественных отношений Уотсона при университете Брауна, с 2001 по 2019 год во время войн в Ираке и Афганистане погибло 7057 американских военнослужащих. В подсчет не внесли убитых в 2020 и 2021 годах.
CNN сообщил в четверг, что 7075 американских солдат были убиты за 20 лет, когда США воевали в двух странах.
Даже по самым низким оценкам убитых российских военнослужащих, их общее количество будет выше, чем все потери американских войск только в Афганистане, которые, по данным Пентагона, составляют 2461 военнослужащий.
Добавим
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 266 военных. С начала войны количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.