Россия за 16 дней потеряла в Украине столько солдат, сколько США потеряли в Ираке и Афганистане за 20 лет

Детали

По оценкам США, в Украине погибло по меньшей мере от 5000 до 6000 российских военнослужащих. Добавили, что сейчас трудно подсчитать военные потери.

По данным Института международных и общественных отношений Уотсона при университете Брауна, с 2001 по 2019 год во время войн в Ираке и Афганистане погибло 7057 американских военнослужащих. В подсчет не внесли убитых в 2020 и 2021 годах.

CNN сообщил в четверг, что 7075 американских солдат были убиты за 20 лет, когда США воевали в двух странах.

Даже по самым низким оценкам убитых российских военнослужащих, их общее количество будет выше, чем все потери американских войск только в Афганистане, которые, по данным Пентагона, составляют 2461 военнослужащий.

Добавим

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 266 военных. С начала войны количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.