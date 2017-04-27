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Миколаївська облрада визнала Росію країною-агресором

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні під час сесії Миколаївської обласної ради депутати прийняли рішення визнати Росію країною-агресором. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Миколаївська облрада визнала Росію країною-агресором

Доповідачем із зазначеного питання був перший заступник голови Миколаївської ОДА Вячеслав Бонь. Після представлення проекту рішення голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко поставила питання на голосування.

Більшість депутатів підтримали проект і проголосували за рішення “Про визнання Російської Федерації країною-агресором".

Нагадаємо, 20 вересня 2016 року на позачерговій 7-й сесії Запорізької обласної ради депутати визнали Росію країною-агресором.

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