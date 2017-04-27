Миколаївська облрада визнала Росію країною-агресором
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні під час сесії Миколаївської обласної ради депутати прийняли рішення визнати Росію країною-агресором. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Доповідачем із зазначеного питання був перший заступник голови Миколаївської ОДА Вячеслав Бонь. Після представлення проекту рішення голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко поставила питання на голосування.
Більшість депутатів підтримали проект і проголосували за рішення “Про визнання Російської Федерації країною-агресором".
Нагадаємо, 20 вересня 2016 року на позачерговій 7-й сесії Запорізької обласної ради депутати визнали Росію країною-агресором.