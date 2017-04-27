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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Николаевский облсовет признал Россию страной-агрессором

Киев • УНН

 • 12354 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня во время сессии Николаевского областного совета депутаты приняли решение признать Россию страной-агрессором. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Николаевский облсовет признал Россию страной-агрессором

Докладчиком по данному вопросу был первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь. После представления проекта решения председатель Николаевского облсовета Виктория Москаленко поставила вопрос на голосование.

Большинство депутатов поддержали проект и проголосовали за решение "О признании Российской Федерации страной-агрессором".

Напомним, 20 сентября 2016 на внеочередной 7-й сессии Запорожского областного совета депутаты признали Россию страной-агрессором.

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