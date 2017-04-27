Николаевский облсовет признал Россию страной-агрессором
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня во время сессии Николаевского областного совета депутаты приняли решение признать Россию страной-агрессором. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Докладчиком по данному вопросу был первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь. После представления проекта решения председатель Николаевского облсовета Виктория Москаленко поставила вопрос на голосование.
Большинство депутатов поддержали проект и проголосовали за решение "О признании Российской Федерации страной-агрессором".
Напомним, 20 сентября 2016 на внеочередной 7-й сессии Запорожского областного совета депутаты признали Россию страной-агрессором.