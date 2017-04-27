Николаевский облсовет признал Россию страной-агрессором

Докладчиком по данному вопросу был первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь. После представления проекта решения председатель Николаевского облсовета Виктория Москаленко поставила вопрос на голосование.

Большинство депутатов поддержали проект и проголосовали за решение "О признании Российской Федерации страной-агрессором".

Напомним, 20 сентября 2016 на внеочередной 7-й сессии Запорожского областного совета депутаты признали Россию страной-агрессором.