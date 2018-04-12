Миколаївська облрада не відібрала у російської мови статус регіональної

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Миколаївська обласна рада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної. Про це у своєму Twitter повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, передає УНН

"Миколаївська облрада не змогла сьогодні скасувати своє ж рішення від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної. Але ж так званий мовний "закон" уже втратив чинність після рішення КС. А статус регіональних надавався на підставі цього закону. Треба приймати новий закон про мову!", - заявив Кириленко.

Нагадаємо, раніше Кириленко заявляв, що в Україні після визнання неконституційним так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка потрібно негайно ухвалити новий закон про українську мову.

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