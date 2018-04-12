Николаевский облсовет не отобрал у русского языка статус регионального

"Николаевский облсовет не смог сегодня отменить свое же решение от 2012 о предоставлении русскому языку статуса регионального. Но так называемый языковой "закон" уже потерял силу после решения КС. А статус региональных предоставлялся на основании этого закона. Надо принимать новый закон о языке!", - заявил Кириленко.

Напомним, ранее Кириленко заявлял, что в Украине после признания неконституционным так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко нужно немедленно принять новый закон об украинском языке.