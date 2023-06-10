Миколаївщина: ворог обстріляв Очаківську громаду - є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Минулої доби окупанти обстріляли з артилерії м. Очаків, Миколаївщина. Унаслідок чого відбулась пожежа, повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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Минулої доби, близько 15:00, ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, будинок культури. Відбулося займання покрівлі на житловому будинку, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
Також вчора, ближче до 16:00, ворог завдав артилерійський та о 18:00 мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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