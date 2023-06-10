Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду - есть разрушения

Детали

За прошедшие сутки, около 15:00, враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, дом культуры. Произошло возгорание кровли на жилом доме, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Также вчера, ближе к 16:00, враг нанес артиллерийский и в 18:00 минометный обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Во время ночной вражеской атаки дронов на Украину в Днепропетровской области были ликвидированы два беспилотника.