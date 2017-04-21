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“Миколаївоблавтодор” звинуватили у зловживаннях під час капітального ремонту доріг

“Миколаївоблавтодор” звинуватили у зловживаннях під час капітального ремонту доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Корабельний районний суд міста Миколаєва дав слідчим дозвіл на доступ до документів ТОВ “Миколаївавтодор” у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження за фактом зловживань під час ремонту доріг, передає УНН з посиланням на рішення суду.

У рамках кримінального провадження встановлено, що у минулому році Миколаївська міськрада уклала договір з ТОВ “Миколаївоблавтодор” на проведення капітального ремонту дорожного покриття приватного сектору по вул. Приміській від пр. Богоявленського до вул. Товстого у Корабельному районі м. Миколаєва.

Попри те, що до сих пір вказані роботи так і не були виконані, адміністрація Корабельного району перерахувала “Миколаївоблавтодор” понад 1 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо, згідно з даними ресурсу “Prozorro”, активними учасниками тендерів на ремонт доріг залишаються компанії, викриті правоохоронцями в заволодінні державними грошима під час виконання аналогічних робіт.

Так, наприклад, компанія "ПБС", викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, недавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн.

Крім того, ця компанія зараз претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн.

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