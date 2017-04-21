"Миколаивоблавтодор" обвинили в злоупотреблениях во время капитального ремонта дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Корабельный районный суд города Николаева дал следователям разрешение на доступ к документам ООО "Миколаивавтодор" в связи с расследованием уголовного производства по факту злоупотреблений при ремонте дорог, передает УНН со ссылкой на решение суда.
В рамках уголовного производства установлено, что в прошлом году Николаевский горсовет заключил договор с ООО "Миколаивоблавтодор" на проведение капитального ремонта дорожного покрытия частного сектора по ул. Пригородной от пр. Богоявленского до ул. Толстого в Корабельном районе г. Николаева.
Несмотря на то, что до сих пор указанные работы так и не были выполнены, администрация Корабельного района перечислила "Миколаивоблавтодор" более 1 млн грн бюджетных средств.
Напомним, согласно данным ресурса "Prozorro", активными участниками тендеров на ремонт дорог остаются компании, уличенные правоохранителями в завладении государственными деньгами во время выполнения аналогичных работ.
Так, например, компания "ПБС", которую уличили в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.
Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.
Компания "Автомагистраль", которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн.