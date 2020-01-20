Микитась отримав дозвіл від НАБУ і САП вилетіти до Великої Британії

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура не заперечує проти Вашого виїзду за межі території України, а саме до Великої Британії, в період часу з 20.01.2020 по 24.01.2020 для проведення лікування в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - сказано в документі.

У листі також зазначено, що Микитасю для виїзду повертається закордонний паспорт, який він зобов'язаний повернути правоохоронцям до 25.01.2020. Браслет був знятий. Адвокат наголосив, що поки йому не відомо, чому Микитасю відмовили в вильоті.

"Це непорозуміння. У нього був дозвіл на чотири дні від НАБУ і САП, йому повернули закордонний паспорт, і він збирався до Великої Британії за особистим питання. Він уже пройшов митний та прикордонний контроль, але його не пустили. Це волатильність і недбалість нашої чиновницької системи. Хто поверне моєму клієнту гроші за квиток? За зірваний графік справ в Лондоні?! Ми чекаємо вибачень!" - заявив Лисак в коментарі журналістам.