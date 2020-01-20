Микитась отримав дозвіл від НАБУ і САП вилетіти до Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Колишній народний депутат Максим Микитась отримав дозвіл від НАБУ і САП вилетіти до Великої Британії. Про це заявив адвокат Максима Микита Олександр Лисак, посилаючись, зокрема, на відповідний лист САП від 15 січня 2020 року, передає УНН.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура не заперечує проти Вашого виїзду за межі території України, а саме до Великої Британії, в період часу з 20.01.2020 по 24.01.2020 для проведення лікування в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - сказано в документі.
У листі також зазначено, що Микитасю для виїзду повертається закордонний паспорт, який він зобов'язаний повернути правоохоронцям до 25.01.2020. Браслет був знятий. Адвокат наголосив, що поки йому не відомо, чому Микитасю відмовили в вильоті.
"Це непорозуміння. У нього був дозвіл на чотири дні від НАБУ і САП, йому повернули закордонний паспорт, і він збирався до Великої Британії за особистим питання. Він уже пройшов митний та прикордонний контроль, але його не пустили. Це волатильність і недбалість нашої чиновницької системи. Хто поверне моєму клієнту гроші за квиток? За зірваний графік справ в Лондоні?! Ми чекаємо вибачень!" - заявив Лисак в коментарі журналістам.