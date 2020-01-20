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Микитась получил разрешение от НАБУ и САП вылететь в Великобританию

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Бывший народный депутат Максим Микитась получил разрешение от НАБУ и САП вылететь в Великобританию. Об этом заявил адвокат Максима Микитася Александр Лысак, ссылаясь, в частности, на соответствующее письмо САП от 15 января 2020 года, передает УНН.

Микитась получил разрешение от НАБУ и САП вылететь в Великобританию

“Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда за границы территории Украины, а именно в Великобританию, в период времени с 20.01.2020 по 24.01.2020 для проведения лечения в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии”, — сказано в документе.

В письме также указано, что Микитасю для выезда возвращается загранпаспорт, который он обязан вернуть правоохранителям до 25.01.2020. Браслет был снят. Адвокат подчеркнул, что пока ему не известно, почему Микитасю отказали в вылете.

“Это недоразумение. У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт, и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Это волатильность и халатность нашей чиновничьей системы. Кто вернёт моему клиенту деньги за билет? За сорванный график дел в Лондоне?! Мы ждём извинений!” — заявил Лысак в комментарии журналистам.

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