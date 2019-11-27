Михайлюк повторив рекорд результативності в кар'єрі гравця НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк провів результативний виступ у матчі регулярного чемпіонату НБА, в якому його команда вдома протистояла "Орландо Меджик", повідомляє кореспондент УНН.
Вийшовши в середині першої чверті Михайлюк зумів здобути перші персональні очки тільки у другій 12-хвилинці, реалізувавши дальній з кута. Наприкінці наступного проміжку гри уродженець Черкас ще раз засмутив захист “Меджик” влучанням з-за дуги, але швидко відправився на заміну через 4-й отриманий персональний фол.
У заключній чверті наш земляк двічі відправив 3-очкові в кошик “Орландо” та допоміг “Детройту” перемогти 103:88.
Відзначимо, що українець відіграв 22 хвилини, набрав 12 очок (0/1 двоочкових, 4/8 триочкових), зробив 2 підбирання та 1 перехоплення при 4 фолах.
Примітно, що 12 очок — це повторення рекорду Михайлюка в кар’єрі НБА. У грудні минулого року він набрав 12 очок у складі “Лейкерс” проти “Шарлотт”.
Додамо, що Михайлюк встановив персональний рекорд за кількістю закинутих триочкових — 4 в ціль.