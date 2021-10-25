Михайло Андрейчин зняв свою кандидатуру з нових виборів правління Всеукраїнської асоціації інфекціоністів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Михайло Андрейчин, який був президентом Всеукраїнської асоціації інфекціоністів 29 років, зняв свою кандидатуру з виборів президента асоціації, які мають відбутися невдовзі. Про це він особисто розповів журналістам УНН.
За його словами, під час найближчого засідання президії вирішиться питання, хто ж стане наступним керівником асоціації.
Цитата:
“Я багато працював. І я вважаю, що я правильно вчинив, я знімаю свою кандидатуру. Хто буде керувати далі - вирішиться на наступному засіданні президії”, - заявив він.
Деталі
На початку жовтня у Сумах мали відбутися вибори нового президента Всеукраїнської асоціації інфекціоністів України. Однак у залі не знайшлося кворуму, тому голосування відбувалося онлайн. У результаті лічильна комісія надіслала протокол, яким анулювала результати онлайн-голосування.
Журналісти УНН виявили, що у протоколі не був вказаний переможець, кількість голосів та ін. Лише - перелік порушень. За словами юристів, лічильна комісія повинна оприлюднювати результати голосувань, а форма протоколу не може бути змінена.
Тим часом голова лічильної комісії розповів журналістам УНН, що запропонував скасувати результати виборів президента один з членів комісії (Тарас Кобрин - ред.), а він сам “вперше брав участь у такому”. Однак Кобрин від будь-яких коментарів на цю тему утримався.
Хто ж стане наступним президентом Всеукраїнської асоціації інфекціоністів України - наразі невідомо. Отож, УНН буде продовжувати слідкувати за розвитком подій, які розгортаються навколо цієї події.