Михаил Андрейчин снял свою кандидатуру с новых выборов правления Всеукраинской ассоциации инфекционистов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Михаил Андрейчин, который был президентом Всеукраинской ассоциации инфекционистов 29 лет, снял свою кандидатуру с выборов президента ассоциации, которые должны состояться вскоре. Об этом он лично рассказал журналистам УНН.
По его словам, во время ближайшего заседания президиума решится вопрос, кто же станет следующим руководителем ассоциации.
Цитата:
"Я много работал. И я считаю, что я правильно поступил, я снимаю свою кандидатуру. Кто будет управлять дальше - решится на следующем заседании президиума", - заявил он.
Детали
В начале октября в Сумах должны были состояться выборы нового президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов Украины. Однако в зале не нашлось кворума, поэтому голосование происходило онлайн. В результате счетная комиссия направила протокол, которым аннулировала результаты онлайн-голосования.
Журналисты УНН обнаружили, что в протоколе не был указан победитель, количество голосов и др. Только - перечень нарушений. По словам юристов, счетная комиссия должна обнародовать результаты голосований, а форма протокола не может быть изменена.
Между тем председатель счетной комиссии рассказал журналистам УНН, что предложил отменить результаты выборов президента один из членов комиссии (Тарас Кобрин - ред.), а он сам "впервые участвовал в таком". Однако Кобрин от любых комментариев на эту тему воздержался.
Кто станет следующим президентом Всеукраинской ассоциации инфекционистов Украины - пока неизвестно. Итак, УНН будет продолжать следить за развитием событий, которые разворачиваются вокруг этого события.