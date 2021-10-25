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Михаил Андрейчин снял свою кандидатуру с новых выборов правления Всеукраинской ассоциации инфекционистов

Киев • УНН

 • 15997 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Михаил Андрейчин, который был президентом Всеукраинской ассоциации инфекционистов 29 лет, снял свою кандидатуру с выборов президента ассоциации, которые должны состояться вскоре. Об этом он лично рассказал журналистам УНН.

Михаил Андрейчин снял свою кандидатуру с новых выборов правления Всеукраинской ассоциации инфекционистов

По его словам, во время ближайшего заседания президиума решится вопрос, кто же станет следующим руководителем ассоциации.

Цитата:

"Я много работал. И я считаю, что я правильно поступил, я снимаю свою кандидатуру. Кто будет управлять дальше - решится на следующем заседании президиума", - заявил он.

Детали

В начале октября в Сумах должны были состояться выборы нового президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов Украины. Однако в зале не нашлось кворума, поэтому голосование происходило онлайн. В результате счетная комиссия направила протокол, которым аннулировала результаты онлайн-голосования.

Журналисты УНН обнаружили, что в протоколе не был указан победитель, количество голосов и др. Только - перечень нарушений. По словам юристов, счетная комиссия должна обнародовать результаты голосований, а форма протокола не может быть изменена.

Между тем председатель счетной комиссии рассказал журналистам УНН, что предложил отменить результаты выборов президента один из членов комиссии (Тарас Кобрин - ред.), а он сам "впервые участвовал в таком". Однако Кобрин от любых комментариев на эту тему воздержался.

Кто станет следующим президентом Всеукраинской ассоциации инфекционистов Украины - пока неизвестно. Итак, УНН будет продолжать следить за развитием событий, которые разворачиваются вокруг этого события.

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