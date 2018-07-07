Мігрантів з Іраку піймали на кордоні з Польщею

"...прикордонники зафіксували рух групи осіб, які прямували в напрямку Польщі. Невідомих затримали. Серед них знаходилися два чоловіки, три жінки та троє дітей. Всі вони попередньо є громадянами Іраку", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією прикордонників, іноземців доставлено в прикордонний підрозділ для з’ясування всіх обставин та проведення фільтраційно-перевірочних заходів. Крім того, буде встановлюватися коло осіб, які допомагали їм у незаконній подорожі.