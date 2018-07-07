Мигрантов из Ирака поймали на границе с Польшей

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52658 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106024 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127478 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134822 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170613 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153903 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141541 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182363 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Мигрантов из Ирака поймали на границе с Польшей

Мигрантов из Ирака поймали на границе с Польшей

Киев  •  УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы задержали группу незаконных мигрантов из Ирака, которые планировали пересечь границу с Польшей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"... пограничники зафиксировали движение группы лиц, которые направлялись в направлении Польши. Неизвестных задержали. Среди них находились двое мужчин, три женщины и трое детей. Все они предварительно являются гражданами Ирака", - говорится в сообщении.

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По информации пограничников, иностранцев доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств и проведения фильтрационно-проверочных мероприятий. Кроме того, будет устанавливаться круг лиц, которые помогали им в незаконном путешествии.

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