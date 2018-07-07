Мигрантов из Ирака поймали на границе с Польшей

"... пограничники зафиксировали движение группы лиц, которые направлялись в направлении Польши. Неизвестных задержали. Среди них находились двое мужчин, три женщины и трое детей. Все они предварительно являются гражданами Ирака", - говорится в сообщении.

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По информации пограничников, иностранцев доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств и проведения фильтрационно-проверочных мероприятий. Кроме того, будет устанавливаться круг лиц, которые помогали им в незаконном путешествии.