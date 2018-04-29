Мігранти у Німеччині становлять 8,5 відсотка підозрюваних у правопорушеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Минулого року мігранти становили 8,5 відсотка усіх підозрюваних у скоєнні правопорушень у ФРН. Про це пише видання Die Welt з посиланням на поки неопубліковані дані поліцейської кримінальної статистики, інформує УНН.
Офіційно дані поліції будуть оприлюднені 8 травня. Загалом у 2017 році мігранти фігурували у 167268 правопорушеннях. Згідно з цими даними, вони також частіше ставали жертвами тілесних ушкоджень.
У правоохоронній статистиці до мігрантів зараховують шукачів притулку, осіб, яким відмовили у притулку, але які досі тимчасово перебувають у Німеччині, біженців, яких розподілили за міжнародними програмами, нелегальних мігрантів. Слід зазначити, що на відміну від аналогічної статистики у попередні роки, у 2017-му до мігрантів включили також визнаних біженців, зокрема і політично переслідуваних, тому порівнювати цифри з 2016 роком досить складно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже чверть небезпечних ісламістів у Німеччині претендують на статус біженця
За видами злочинів, серед підозрюваних у скоєнні кишенькових крадіжок частка мігрантів найвища - 31,4 відсотка. Серед підозрюваних у скоєнні злочинів сексуального характеру мігранти становлять 15,9 відсотка, тяжких тілесних ушкоджень - 15,2 відсотка, пограбувань - 15,1 відсотка, квартирних крадіжок - 10,7 відсотка. Зазначається, що правопорушення, пов'язані з нелегальним перебуванням на території ФРН, до цієї статистики не включено.
Особи, які підпадають під категорію мігрантів, за даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, становлять два відсотки населення ФРН. Серед підозрюваних мігрантів найбільше - сирійців, які є найчисельнішою групою серед цієї категорії.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу в 2017 році надали статус біженця близько 540 тисячам прохачів притулку, що на чверть менше, аніж роком раніше. Згідно з даними Eurostat, найбільше клопотань про надання притулку задовольнили в Німеччині (325 400), що становить 60 відсотків від загальної кількості в ЄС. За ФРН йдуть зі значним відставанням Франція (40 600), Італія (35 100), Австрія (34 000) та Швеція (31 200).