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Мигранты в Германии составляют 8,5 процента подозреваемых в правонарушениях

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В прошлом году мигранты составляли 8,5 процента всех подозреваемых в совершении правонарушений в ФРГ. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на пока неопубликованные данные полицейской уголовной статистики, информирует УНН.

Мигранты в Германии составляют 8,5 процента подозреваемых в правонарушениях

Официально данные полиции будут обнародованы 8 мая. Всего в 2017 году мигранты фигурировали в 167268 правонарушениях. Согласно этим данным, они также чаще становились жертвами телесных повреждений.

В правоохранительной статистике к мигрантам относят искателей убежища, лиц, которым отказали в приюте, но до сих пор временно находящихся в Германии, беженцев, которых распределили по международным программам, нелегальных мигрантов. Следует отметить, что в отличие от аналогичной статистики в предыдущие годы, в 2017-м к мигрантам включили также признанных беженцев, в том числе и политически преследуемых, поэтому сравнивать цифры с 2016 годом достаточно сложно.

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По видам преступлений, среди подозреваемых в совершении карманных краж доля мигрантов самая высокая - 31,4 процента. Среди подозреваемых в совершении преступлений сексуального характера мигранты составляют 15,9 процента, тяжких телесных повреждений - 15,2 процента, ограблений - 15,1 процента, квартирных краж - 10,7 процента. Отмечается, что правонарушения, связанные с незаконным пребыванием на территории ФРГ, в эту статистику не включены.

Лица, подпадающие под категорию мигрантов, по данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, составляют два процента населения ФРГ. Среди подозреваемых мигрантов больше всего - сирийцев, которые являются самой многочисленной группой среди этой категории.

Напомним, страны Европейского Союза в 2017 году предоставили статус беженца около 540 тысячам просителей убежища, что на четверть меньше, чем годом ранее. Согласно данным Eurostat, всего ходатайств о предоставлении убежища удовлетворили в Германии (325 400), что составляет 60 процентов от общего количества в ЕС. По ФРГ идут со значительным отставанием Франция (40 600), Италия (35 100), Австрия (34000) и Швеция (31 200).

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