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У минулому році в ЄС статус біженця отримали майже 540 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Країни Європейського Союзу в 2017 році надали статус біженця близько 540 тисячам прохачів притулку, що на чверть менше, аніж роком раніше. Такі дані оприлюднило 19 квітня статистичне відомство ЄС Eurostat, інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У минулому році в ЄС статус біженця отримали майже 540 тисяч людей

“Понад 175 тисяч осіб, або третина прохачів, котрі отримали статус біженця — громадяни Сирії. Майже 70 відсотків з них отримали притулок в Німеччині. Далі йдуть громадяни Афганістану (понад 100 тисяч осіб, або ж 19 відсотків) та Іраку (понад 64 тисячі осіб — 12 відсотків). Менша кількість осіб, котрі отримали статус біженця в ЄС, походять з Еритреї та Ірану (по 5 відсотків) і Сомалі (4 відсотки)”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже чверть небезпечних ісламістів у Німеччині претендують на статус біженця

Згідно з даними Eurostat, найбільше клопотань про надання притулку задовольнили в Німеччині (325 400), що становить 60 відсотків від загальної кількості в ЄС. За ФРН йдуть зі значним відставанням Франція (40 600), Італія (35 100), Австрія (34 000) та Швеція (31 200).

Громадяни України опинилися на першому місці за кількістю задоволених заяв про притулок у Польщі — в 2017 році в цій країні статус біженця отримали 280 українців. Поляки надали того року статус біженця також 115 росіянам.

Нагадаємо, у Франції зафіксували рекордне подання заявок на притулок. Кількість заявок у 2017 році вперше перевищила 100 тис. Згідно зі статистикою, що наводиться в документі, до цього часу жодного разу в OFPRA не реєстрували за один рік 100 тис. заявок на надання статусу біженця. Така статистика ведеться з 1981 року.

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