В прошлом году в ЕС статус беженца получили почти 540 тыс. человек

“Более 175 тыс. человек, или треть просителей, которые получили статус беженца — граждане Сирии. Почти 70 процентов из них получили убежище в Германии. Далее следуют граждане Афганистана (более 100 тыс. человек, или 19 процентов) и Ирака (более 64 тыс. человек — 12 процентов). Меньшее количество лиц, получивших статус беженца в ЕС, происходят из Эритреи и Ирана (по 5 процентов) и Сомали (4 процента)”, — говорится в сообщении.

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Согласно данным Eurostat, всего ходатайств о предоставлении убежища удовлетворили в Германии (325 400), что составляет 60 процентов от общего количества в ЕС. По ФРГ идут со значительным отставанием Франция (40 600), Италия (35 100), Австрия (34000) и Швеция (31 200).

Граждане Украины оказались на первом месте по количеству довольных заявлений об убежище в Польше — в 2017 году в этой стране статус беженца получили 280 украинских. Поляки предоставили в том году статус беженца также 115 россиянам.

Напомним, во Франции зафиксировали рекордное подачи заявок на убежище. Количество заявок в 2017 году впервые превысило 100 тыс. Согласно статистике, приводимой в документе, к этому времени ни разу в OFPRA не регистрировали за один год 100 тыс. заявок на предоставление статуса беженца. Такая статистика ведется с 1981 года.