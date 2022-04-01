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Ми знаємо їхні задуми: Зеленський про тактику російських окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення розповів, що на певних напрямках продовжуються вигнання російських окупантів, які більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечувати у першій половині березня, але це частина їхньої тактики, інформує УНН.

Ми знаємо їхні задуми: Зеленський про тактику російських окупантів

Цитата 

"Впевнений, для кожного і кожної з вас надзвичайно приємно читати і дивитись новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. Це так. Наші Збройні сили, Національна поліція. Національна гвардія, розвідка – вони молодці, абсолютна їм вдячність", – розповів Зеленський.

Деталі 

Президент розповів, що на північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області продовжуються вигнання окупантів.

"Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б’ємо, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно", – наголосив Зеленський.

Він додав, що дуже важливо для усіх проявляти стриманість.

"Стриманість в емоціях. Стриманість у переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково! Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо 

Окупанти зосереджуються на штурмі Маріуполя, обстрілюють Харків, перегруповуються на Поліському напрямку.

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