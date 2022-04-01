Мы знаем их замыслы: Зеленский о тактике российских оккупантов

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"Уверен, для каждого и каждой из вас очень приятно читать и смотреть новости о том, что наши украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. Это так. Наши Вооруженные Силы, Национальная полиция. Национальная гвардия, разведка - они молодцы, абсолютная им благодарность", - рассказал Зеленский.

Детали

Президент рассказал, что на север от Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжаются изгнания оккупантов.

"Они и сами осознают, что больше не извлекают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта. Но мы должны осознавать и то, что для российских военных это часть их тактики. Все это не просто так. Знаем их замыслы. Знаем, что они планируют и что они делают. Знаем, что они убираются с тех направлений, где мы их бьем, очень важных. На тех, где нам может быть сложно", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что очень важно для всех проявлять сдержанность.

"Сдержанность в эмоциях. Сдержанность в переживаниях. Мы все одинаково хотим победы. Все одинаково! Но впереди будут сражения. Еще надо пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", - отметил Зеленский.

Напомним

Оккупанты сосредотачиваются на штурме Мариуполя, обстреливают Харьков, перегруппировываются на Полесском направлении.