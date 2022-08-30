Ми воюємо за майбутнє, а росіяни за унітази: Данілов назвав п'ять відмінностей між Україною та рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав п'ять основних відмінностей між Україною та росією, які є вирішальними у війні за незалежність. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Twitter.
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Першою відмінністю Данілов назвав консолідацію довкола українського національного спротиву, яка зростає. Водночас підтримка війни серед росіян падає.
Серед інших відмінностей:
• Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія росії знімає зі зберігання стару радянську;
• мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а росії – вичерпується. Загальна мобілізація для кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації;
• українська армія невпинно нарощує якість, а росія поступово втрачає перевагу в кількості;
• українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію "Боярышника".
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