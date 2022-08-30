Мы воюем за будущее, а россияне за унитазы: Данилов назвал пять отличий между Украиной и рф
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и россией, которые являются решающими в войне за независимость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.
Детали
Первым отличием Данилов назвал консолидацию вокруг украинского национального сопротивления, которое растет. В то же время поддержка войны среди россиян падает.
Среди других отличий:
• Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия россии снимает с хранения старую советскую;
• мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а россии – исчерпывается. Общая мобилизация для кремля – путь к внутренней дестабилизации;
• украинская армия постоянно наращивает качество, а россия постепенно теряет преимущество в количестве;
• украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "Боярышника".
Напомним
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал пять целей "специальной военной контроперации" Украины для победы над рф.