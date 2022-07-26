"Спеціальна військова контроперація": Подоляк назвав п'ять цілей України щодо рф

Цитата

"Спеціальна військова контроперація України обов’язково досягне своїх цілей", – написав Подоляк.

Деталі

Українська контроперація, за версією Подоляка, має п'ять цілей:

1. Вигнання росії з України;

2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон;

3. Демілітаризація рф;

4. Знищення репутації "імперії зла";

5. Перетворення росії на ізольований "табір для своїх".

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