Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно приблизно 100 систем HIMARS, а для зупинення окупантів – 50.
"Спеціальна військова контроперація": Подоляк назвав п'ять цілей України щодо рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав п'ять цілей "спеціальної військової контроперації" України для перемоги над рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
Цитата
"Спеціальна військова контроперація України обов’язково досягне своїх цілей", – написав Подоляк.
Деталі
Українська контроперація, за версією Подоляка, має п'ять цілей:
1. Вигнання росії з України;
2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон;
3. Демілітаризація рф;
4. Знищення репутації "імперії зла";
5. Перетворення росії на ізольований "табір для своїх".
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