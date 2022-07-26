"Специальная военная контроперация": Подоляк назвал пять целей Украины относительно рф

Цитата

"Специальная военная контроперация Украины обязательно достигнет своих целей", – написал Подоляк.

Детали

Украинская контроперация, по версии Подоляка, имеет пять целей:

1. Изгнание россии из Украины;

2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон;

3. Демилитаризация рф;

4. Уничтожение репутации "империи зла";

5. Превращение россии в изолированный "лагерь для своих".

Напомним