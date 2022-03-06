"Ми цивілізована правова країна": Офіс генпрокурора контролює умови утримання полонених росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Офіс генерального прокурора контролює умови утримання полонених російських військових. Про це генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила у Twitter, передає УНН.
Цитата
"Провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами щодо питання військовополонених. Ми - цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти хочуть захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.
Провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами щодо питання військовополонених. Ми цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими.— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 5, 2022