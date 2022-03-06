"Мы цивилизованная правовая страна": Офис генпрокурора контролирует условия содержания пленных россиян

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"Провела координационное совещание с государственными и правоохранительными органами по вопросу военнопленных. Мы-цивилизованная правовая страна, поэтому принимаем все меры для контроля за соблюдением законности при содержании и обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты хотят захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС.

Провела координационное совещание с государственными и правоохранительными органами по вопросу военнопленных. Мы цивилизованная правовая страна, поэтому принимаем все меры для контроля за соблюдением законности при содержании и обращении с военнопленными.