"Мы цивилизованная правовая страна": Офис генпрокурора контролирует условия содержания пленных россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Офис генерального прокурора контролирует условия содержания пленных российских военных. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в Twitter, передает УНН.
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"Провела координационное совещание с государственными и правоохранительными органами по вопросу военнопленных. Мы-цивилизованная правовая страна, поэтому принимаем все меры для контроля за соблюдением законности при содержании и обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.
Напомним
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Провела координационное совещание с государственными и правоохранительными органами по вопросу военнопленных. Мы цивилизованная правовая страна, поэтому принимаем все меры для контроля за соблюдением законности при содержании и обращении с военнопленными.— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV)March 5, 2022