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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 3675 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Російські окупанти хочуть захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС

Російські окупанти хочуть захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС

Київ • УНН

 • 279136 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію станом на 00:00 6 березня щодо російського вторгнення. Вороги продовжують наступальну операцію проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з окупованим Кримом, передає УНН.

Знищення військової та цивільної інфраструктури

До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су- 34, Су-25 з аеродромів Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда). Бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми.

Волинський напрямок

Білоруські підрозділи зосереджуються в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав, поблизу кордону з Волинською областю.

Поліський напрямок

Угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та повітряно-десантних Військ РФ силами до 18 БТГр діє в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

За наявними даними, після перегрупування, ці підрозділи, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку Білогородки. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва.

Сіверський напрямок

Угрупування військ Центрального воєнного округу силами до 12 БТГр проводить наступальну операцію на північному сході України.

У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 "Буратіно".

Броварський напрямок

На Броварському напрямку триває перегрупування військ ворога. Здійснюється висування підрозділів у напрямку Перемоги. Окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль.

Здійснюється висування підрозділів для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.

Слобожанський напрямок

Угруповання військ Західного воєнного округу РФ силами до 23 БТГр після чисельних втрат здійснює перегрупування. Окупанти хочуть поновити наступ в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.

За наявною інформацією, росіяни хочуть захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.

Донецький напрямок

Противник силами до 7 БТГр 1, 2 армійських корпусів та 150 мотострілецької дивізії намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.

Сєвєродонецький напрямок

Ворог, силами до 2 БТГр намагається наступати у напрямку на Ізюм. Росіян зупинили по р. Сіверський Донець. Окупанти накопичують живу силу та техніку для відновлення наступу.

Маріупольський напрямок

Ворог продовжує блокувати Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.

Миколаївський напрямок

До трьох БТГр повітряно-десантних військ РФ протягом дня вели наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнали значних втрат. Успіху ворог не досяг.

Запорізький напрямок

Противник силами до 3 БТГр, за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя, у напрямку Нової Одеси та Миколаєва.

Південно-бузький та Бессарабський напрямки

Окупанти на території самопроголошеного Придністров'я перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас “голова” самопроголошеної "ПМР" поки виключає можливість залучення підрозділів молдовських сепаратистів у війні Росії проти України.

Втрати ворога

Протягом доби нанесено суттєвих втрат особовому складу та техніці окупаційних військ: збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.

Російські окупанти продовжують кидати свою техніку. Тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків.

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