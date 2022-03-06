Российские оккупанты хотят захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 00:00 6 марта относительно российского вторжения. Враги продолжают наступательную операцию против Украины. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на окружении Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом, передает УНН.
Уничтожения военной и гражданской инфраструктуры
К нанесению авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привлекались самолеты Су-35С, Су - 34, Су-25 с аэродромов Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида). Бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе города Сумы.
Волынское направление
Белорусские подразделения сосредотачиваются в районах населенных пунктов Грушка (Малоритский район) и Хотислав, вблизи границы с Волынской областью.
Полесское направление
Группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и воздушно-десантных Войск РФ силами до 18 БТГр действует в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.
По имеющимся данным, после перегруппировки, эти подразделения понесли значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии в направлении Белогородки. Враг не оставляет попыток выхода к юго-западной окраине Киева.
Северское направление
Группировка войск Центрального военного округа силами до 12 БТГр проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины.
В направлении Козельца зафиксировано перемещение до 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе ТОС-1 "Буратино".
Броварское направление
На Броварском направлении продолжается перегруппировка войск врага. Осуществляется выдвижение подразделений в направлении Победы. Оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары - Борисполь.
Осуществляется выдвижение подразделений для проведения наступления на Чернигов и Нежин.
Слобожанское направление
Группировка войск Западного военного округа РФ силами до 23 БТГр после многочисленных потерь осуществляет перегруппировку. Оккупанты хотят возобновить наступление в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.
По имеющейся информации, русские хотят захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС.
Донецкое направление
Противник силами до 7 БТГр 1, 2 армейских корпусов и 150 мотострелковой дивизии пытается продолжить наступательные действия на направлении Днепр и Запорожье.
Северодонецкое направление
Враг, силами до 2 БТГр пытается наступать по направлению на Изюм. Россиян остановили по р. Северский Донец. Оккупанты накапливают живую силу и технику для возобновления наступления.
Мариупольское направление
Враг продолжает блокировать Мариуполь, осуществлять артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города.
Николаевское направление
До трех БТГр воздушно-десантных войск РФ течение дня вели наступательные действия в направлении на город Николаев, но понесли значительные потери. Успеха враг не достиг.
Запорожское направление
Противник силами до 3 БТГр, при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье, в направлении Новой Одессы и Николаева.
Юго-бугское и Бессарабское направления
Оккупанты на территории самопровозглашенного Приднестровья находятся в повышенной степени боевой готовности. Морально-психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. В то же время “глава” самопровозглашенной "ПМР" пока исключает возможность привлечения подразделений молдавских сепаратистов в войне России против Украины.
Потери врага
В течение суток нанесено существенных потерь личному составу и технике оккупационных войск: сбиты 4 вертолета, 5 самолетов и 1 БПЛА, произошло несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются.
Русские оккупанты продолжают бросать свою технику. Только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц различных ББМ, автомобилей и танков.