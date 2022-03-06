Российские оккупанты хотят захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС

Уничтожения военной и гражданской инфраструктуры



К нанесению авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привлекались самолеты Су-35С, Су - 34, Су-25 с аэродромов Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида). Бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе города Сумы.

Волынское направление

Белорусские подразделения сосредотачиваются в районах населенных пунктов Грушка (Малоритский район) и Хотислав, вблизи границы с Волынской областью.

Полесское направление

Группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и воздушно-десантных Войск РФ силами до 18 БТГр действует в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

По имеющимся данным, после перегруппировки, эти подразделения понесли значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии в направлении Белогородки. Враг не оставляет попыток выхода к юго-западной окраине Киева.

Северское направление

Группировка войск Центрального военного округа силами до 12 БТГр проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины.

В направлении Козельца зафиксировано перемещение до 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе ТОС-1 "Буратино".

Броварское направление

На Броварском направлении продолжается перегруппировка войск врага. Осуществляется выдвижение подразделений в направлении Победы. Оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары - Борисполь.

Осуществляется выдвижение подразделений для проведения наступления на Чернигов и Нежин.

Слобожанское направление

Группировка войск Западного военного округа РФ силами до 23 БТГр после многочисленных потерь осуществляет перегруппировку. Оккупанты хотят возобновить наступление в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

По имеющейся информации, русские хотят захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС.

Донецкое направление

Противник силами до 7 БТГр 1, 2 армейских корпусов и 150 мотострелковой дивизии пытается продолжить наступательные действия на направлении Днепр и Запорожье.

Северодонецкое направление

Враг, силами до 2 БТГр пытается наступать по направлению на Изюм. Россиян остановили по р. Северский Донец. Оккупанты накапливают живую силу и технику для возобновления наступления.

Мариупольское направление

Враг продолжает блокировать Мариуполь, осуществлять артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города.

Николаевское направление

До трех БТГр воздушно-десантных войск РФ течение дня вели наступательные действия в направлении на город Николаев, но понесли значительные потери. Успеха враг не достиг.

Запорожское направление

Противник силами до 3 БТГр, при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье, в направлении Новой Одессы и Николаева.

Юго-бугское и Бессарабское направления

Оккупанты на территории самопровозглашенного Приднестровья находятся в повышенной степени боевой готовности. Морально-психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. В то же время “глава” самопровозглашенной "ПМР" пока исключает возможность привлечения подразделений молдавских сепаратистов в войне России против Украины.

Потери врага

В течение суток нанесено существенных потерь личному составу и технике оккупационных войск: сбиты 4 вертолета, 5 самолетов и 1 БПЛА, произошло несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются.

Русские оккупанты продолжают бросать свою технику. Только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц различных ББМ, автомобилей и танков.