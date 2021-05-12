Ми це проходили за часів Януковича: Артур Палатний прокоментував обшуки у себе вдома

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"Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагаються маніпулювати Президентом, шепочучи йому на вухо. Виконавці - деякі представники прокуратури, спільно з іншими не гідними своїх погонів правоохоронцями в ручному режимі просто виконують поставлене завдання", - написав він.

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За словами Артура Палатного, правоохоронці навіть не можуть адекватно пояснити підстави для своїх дій.

"Про жодні дотримання норм закону теж не йдеться. А для чого? Якщо робота ведеться "під дахом" "сильних світу цього", - пише він.

За словами політика, мета цих дій банальна - тиск і залякування.

"Тому що партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах. І очевидно, вони забули одне "але". Ми вже це проходили. Часи Януковича стали хорошим щепленням від страху і серйозного сприйняття таких дешевих шоу. Декорації змінилися, методи - перейшли у спадок. Різниця ще в тому, що за вікном не 2012-й, і місць, куди було б добре втекти замовникам цієї афери, не залишилося. Тому що відповідальність, як показує практика, все одно наздожене", - додав Артур Палатний.