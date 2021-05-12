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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Ми це проходили за часів Януковича: Артур Палатний прокоментував обшуки у себе вдома

Київ • УНН

 • 19046 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Вдома у Артура Палатного, голови політвиконкому партії "Удар", народного депутата VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль, проходять обшуки. Також з обшуком прийшли в квартиру його першої дружини, з якою Палатний розлучився більше 20 років тому. Про це політик повідомив у себе у Facebook, передає УНН.

Ми це проходили за часів Януковича: Артур Палатний прокоментував обшуки у себе вдома

Цитата

"Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагаються маніпулювати Президентом, шепочучи йому на вухо. Виконавці - деякі представники прокуратури, спільно з іншими не гідними своїх погонів правоохоронцями в ручному режимі просто виконують поставлене завдання", - написав він.

Деталі

За словами Артура Палатного, правоохоронці навіть не можуть адекватно пояснити підстави для своїх дій.

"Про жодні дотримання норм закону теж не йдеться. А для чого? Якщо робота ведеться "під дахом" "сильних світу цього", - пише він.

За словами політика, мета цих дій банальна - тиск і залякування.

"Тому що партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах. І очевидно, вони забули одне "але". Ми вже це проходили. Часи Януковича стали хорошим щепленням від страху і серйозного сприйняття таких дешевих шоу. Декорації змінилися, методи - перейшли у спадок. Різниця ще в тому, що за вікном не 2012-й, і місць, куди було б добре втекти замовникам цієї афери, не залишилося. Тому що відповідальність, як показує практика, все одно наздожене", - додав Артур Палатний.

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