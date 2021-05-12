Мы это проходили во времена Януковича: Артур Палатный прокомментировал обыски у себя дома

КИЕВ. 12 мая. УНН. Дома у Артура Палатного, председателя политисполкома партии “Удар”, народного депутата VII-VIII созывов, возглавлявшего Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд, проходят обыски. Также с обыском пришли в квартиру его первой жены, с которой Палатный развелся более 20 лет назад.

Об этом политик сообщил у себя в Facebook, передает УНН.