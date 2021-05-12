Мы это проходили во времена Януковича: Артур Палатный прокомментировал обыски у себя дома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Дома у Артура Палатного, председателя политисполкома партии “Удар”, народного депутата VII-VIII созывов, возглавлявшего Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд, проходят обыски. Также с обыском пришли в квартиру его первой жены, с которой Палатный развелся более 20 лет назад.
Об этом политик сообщил у себя в Facebook, передает УНН.
Цитата
“Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать Президентом, шепча ему на ухо. Исполнители — некоторые представители прокуратуры, совместно с другими не достойными своих погон правоохранителями в ручном режиме просто выполняют поставленную задачу”, — написал он.
Детали
По словам Артура Палатного, правоохранители даже не могут адекватно объяснить основания для своих действий.
“Ни о каких соблюдения норм закона речь тоже не идет. А для чего? Если работа ведется “под крышей” “сильных мира сего”, — пишет он.
По словам политика, цель этих действий банальна — давление и запугивание.
“Потому что партия „УДАР“ может составить сильную конкуренцию на выборах. И очевидно, они забыли одно „но“. Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошим прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы — перешли по наследству. Разница еще в том, что за окном не 2012-й, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось. Потому что ответственность, как показывает практика, все равно догонит”, — добавил Артур Палатный.