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Ми повинні дізнатися, хто хотів "розпиляти" "Мотор Січ" - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що важливо дізнатися, хто хотів "розпиляти" компанію з виробництва авіадвигунів "Мотор Січ". Про це він заявив під час пресмарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Ми повинні дізнатися, хто хотів "розпиляти" "Мотор Січ" - Зеленський

"Я знаю дуже багато деталей з приводу цієї справи, з приводу "Мотор Січі", більше 50% (акцій, - ред.) було на західних компаніях, більшість офшорних компаній, які придбали інші люди, наскільки я знаю громадяни Республіки Китай. А ще дуже багато чиновників, дуже багато українських людей, які в уряді, вони лобіювали цю історію. Мало того, зараз вивчається питання чи були ці особи пов’язані між собою", заявив Президент.

"Друге питання в тому, що громадяни Китаю придбали і в Україні частину акцій. Проблема в цілому є з цією справою. РНБО вивело "Мотор Січ" з стратегічних підприємств Української держави. Ми повинні розв’язувати це питання, щоб вирішити як діяти. Хтось його вивив, хтось почав купувати акції за кордоном. Ці люди пов’язані, потім купили частину акцій як дозволила наша держава дозволила це зробити в Україні. Паралельно є історія, поки що без доказів, що на території іншої країни будувався схожий завод. Ходили чутки, що наш завод, частину персоналу з документами можуть перевести до іншої країни. Що буде тоді з нашим заводом? Що буде з людьми, які працюють на "Мотор Січі"?", задається питанням Зеленський.

Він вважає, що питань з компанією дуже багато. "Тут не пріоритет, яка з країн може бути партнером України в "Мотор Січі", наш пріоритет, щоб у нас залишилося підприємство, хто його хотів розпилити, нам потрібно це вирішити, а потім вирішувати це питання з китайськими партнерами. Ми з вами повинні зберегти підприємство незважаючи на те, скільки у нас з вами не було акцій", - підсумував Глава держави.

Раніше повідомлялося, що тодішній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув до України з візитом раніше, 27 серпня. У Києві він провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком. Під час неї, за офіційними повідомленнями, сторони обговорили питання співпраці у безпековій і промисловій галузях, зокрема, “захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю”.

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу “Мотор Січ”.

Українське підприємство, за повідомленнями, хоче придбати китайська компанія Beijing Skyrizon Aviation. У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, писала газета.

Акціонерне товариство “Мотор Січ” — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.

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