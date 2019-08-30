Це комерційна діяльність: посол про позицію уряду Китаю щодо "Мотор-Січі"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Це комерційна діяльність, це бізнес. На цьому під час брифінгу наголосив посол Китайської Народної Республіки Ду Вей, представляючи позицію китайського уряду щодо “Мотор-Січ”, передає УНН.
“... Це комерційна діяльність, це бізнес між „Мотор-Січ“ і приватним китайським підприємством”, — наголосив Ду Вей.
Раніше Ду Вей заявив, що США не мають жодного права “нахабно втручатися” в співробітництво України та Китаю у військовій сфері.
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Варто нагадати, що МЗС Китаю відреагувало на заяву Болтона про економічну політику Китаю, зроблену в Україні.
Як писав УНН напередодні, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на зустрічі з секретарем Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександром Данилюком в Києві обговорив підтримку євроатлантичної інтеграції України та способи захисту промисловості країни від несумлінної поведінки Китаю.