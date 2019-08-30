Посол Китаю про слова Болтона: Україна не вимагає наставників ззовні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. США не мають жодного права “нахабно втручатися” в співробітництво України та Китаю у військовій сфері, пише УНН з посиланням на слова после КНР Ду Вея, які він сказав під час брифінгу у китайському посольстві.
“Днями радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну з візитом, в період якого висловився в недружньому ключі по відношенню до співпраці між КНР та Україною... Сполучені Штати не повинні нахабно втручатися у зовнішні зносини України і Китаю, вимагаючи зробити вибір між США і КНР... Україна не вимагає наставників ззовні. Я абсолютно впевнений в спільне майбутнє України та Китаю”, — заявив він.
Також глава дипломатичної місії КНР в Україні сказав, що обвинувачення в сторону Пекіна щодо “викрадення американських технологій” — нелогічні та невірні, адже усім своїм досягненням Китай “завдячує виключно китайському народові”.
“Я хочу сказати, що Китай та Україна — дружні країни і стратегічні партнери”, — підкреслив він.
Ду Вей також заявив, що на відміну від США, товарообіг з якими в України сягнув позначки 4 млрд доларів — відповідні цифри з Китаєм сягнули 10 млрд доларів та “можуть перевершити дану цифру цього року”.
Варто нагадати, що МЗС Китаю відреагувало на заяву Болтона про економічну політику Китаю, зроблену в Україні.
Як писав УНН напередодні, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на зустрічі з секретарем Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександром Данилюком в Києві обговорив підтримку євроатлантичної інтеграції України та способи захисту промисловості країни від несумлінної поведінки Китаю.