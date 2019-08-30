Это коммерческая деятельность: посол о позиции правительства Китая по "Мотор-Сичи"

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18963 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115026 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117173 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122587 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126719 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151790 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150861 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140751 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 197690 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 130650 просмотра
Актуальное
Это коммерческая деятельность: посол о позиции правительства Китая по "Мотор-Сичи"

Это коммерческая деятельность: посол о позиции правительства Китая по "Мотор-Сичи"

Киев  •  УНН

 • 14650 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Это коммерческая деятельность, это бизнес. Об этом во время брифинга заявил посол КНР Ду Вэй, представляя позицию китайского правительства по "Мотор-Сич", передает УНН.

"... Это коммерческая деятельность, это бизнес между "Мотор-Сич" и частным китайским предприятием", - отметил Ду Вэй.

Ранее Ду Вэй заявил, что США не имеют никакого права "нагло вмешиваться" в сотрудничестве Украины и Китая в военной сфере.

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Стоит напомнить, что МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанном в Украине.

Как писал УНН, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая.

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