У Китаї готові долучитись до врегулювання конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Китай підтримує мирне врегулювання конфлікту на Донбасі і готовий докласти зусиль до вирішення цього питання. Про це на брифінгу повідомив посол КНР в Україні Ду Вей, передає кореспондент УНН.
За словами посла, конфлікт на Донбасі завдав великих ран українському народу.
"Китай, дружня держава, ми відчуваємо цей біль, ми підтримуємо мирне врегулювання питання Донбасу”, - сказав посол.
Ду Вей також запевнив, що "Китай готовий у свій спосіб докласти зусиль до вирішення цього питання”.
Раніше Ду Вей заявив, що США не мають жодного права “нахабно втручатися” в співробітництво України та Китаю у військовій сфері.
Варто нагадати, що МЗС Китаю відреагувало на заяву Болтона про економічну політику Китаю, зроблену в Україні.
Як писав УНН напередодні, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на зустрічі з секретарем Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександром Данилюком в Києві обговорив підтримку євроатлантичної інтеграції України та способи захисту промисловості країни від несумлінної поведінки Китаю.