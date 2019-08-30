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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20299 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115233 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126002 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122717 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126794 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151849 просмотра

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В Китае готовы приобщиться к урегулированию конфликта на Донбассе

В Китае готовы приобщиться к урегулированию конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 19819 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Китай поддерживает мирное урегулирование конфликта на Донбассе и готов приложить усилия к решению этого вопроса. Об этом на брифинге сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй, передает корреспондент УНН.

По словам посла, конфликт на Донбассе нанес большой ран украинскому народу.

"Китай, дружественное государство, мы чувствуем эту боль, мы поддерживаем мирное урегулирование вопроса Донбасса", - сказал посол.

Ду Вэй также заверил, что "Китай готов по-своему приложить усилия к решению этого вопроса".

Ранее Ду Вэй заявил, что США не имеют никакого права "нагло вмешиваться" в сотрудничестве Украины и Китая в военной сфере.

Стоит напомнить, что МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанное в Украине.

Как писал УНН, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая.

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