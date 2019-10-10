Мы должны узнать, кто хотел "распилить" "Мотор Сич" - Зеленский

"Я знаю очень много деталей по поводу этого дела, по поводу" Мотор Сичи ", более 50% (акций, - ред.) было в западных компаниях, большинство оффшорных компаний, которые приобрели другие люди, насколько я знаю граждане Республики Китай. А еще очень много чиновников, очень много украинских людей, которые в правительстве, они лоббировали эту историю. Мало того, сейчас изучается вопрос были ли эти лица связаны между собой", заявил Президент.

"Второй вопрос в том, что граждане Китая приобрели и в Украине часть акций. Проблема в целом с этим делом. СНБО вывело" Мотор Сич "с стратегических предприятий Украинского государства. Мы должны решать этот вопрос, чтобы решить как действовать. Кто-то его вивив, кто начал покупать акции за рубежом. Эти люди связаны, потом купили часть акций как позволила наше государство позволила это сделать в Украине. Параллельно история, пока без доказательств, что на территории другой страны строился похож завод. Ходили слухи, что наш завод часть персонала с документами могут перевести в другую страну. Что будет тогда с нашим заводом? Что будет с людьми, которые работают на "Мотор Сичи"?", задается вопросом Зеленский.

Он считает, что вопросов насчет компании очень много. "Здесь не приоритет, какая из стран может быть партнером Украины в "Мотор Сичи", наш приоритет, чтобы у нас осталось предприятие, кто его хотел распилить, нам нужно это решить, а потом решать этот вопрос с китайскими партнерами. Мы с вами должны сохранить предприятие несмотря на то, сколько бы у нас с вами не было акций", - подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом ранее, 27 августа. В Киеве он провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Во время нее, по официальным сообщениям, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и промышленной отраслях, в частности, "защита промышленности от рисков недобросовестной экономического поведения Китая".

23 августа газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич".

Украинское предприятие, по сообщениям, хочет приобрести китайская компания Beijing Skyrizon Aviation. В Вашингтоне считают, что продажа завода повысит обороноспособность Китая, писала газета.

Акционерное общество "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности Украины.