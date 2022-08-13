"Ми на місці": Кім зняв відео з генералом Марченком

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"Генерал Марченко на місці - у місті-герої Миколаєві. Працює, роботи вистачає всім. Чим займається – говорити не можу, та й не треба, тому що це шкодить. І в принципі, в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка - ред.) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів. Потім вийдемо на зв'язок", - сказав Кім у відеозверненні у Telegram.

Раніше

27 липня Кім повідомив, що генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, який з перших днів керував обороною Миколаєва і області, знову відрядили на Миколаївщину для посилення роботи з військовою адміністрацією.

Коментарі Кіма з'явилися після нашумілої заяви заступниці голови Міноборони Ганна Маляр.