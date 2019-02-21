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Мей прокоментувала результати переговорів у Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила голові Єврокомісії (ЄК) Жан-Клоду Юнкеру, що захисний механізм “бекстоп”, покликаний не допустити появи кордону на острові Ірландія, повинен бути обмежений за часом. Про це Мей повідомила в своєму Twitter, коментуючи підсумки переговорів в Брюсселі, інформує УНН.

“Цього вечора (в середу) у мене була конструктивна зустріч з головою Юнкером. Я підкреслила, що нам необхідно, щоб були зроблені такі юридично зобов’язуючі зміни в механізм „бекстопу“, які гарантували б, що він не буде нескінченним. Це те, що необхідно, щоб угода була схвалена Палатою громад”, — розповіла британська прем’єрка у відеоролику, розміщеному в соціальній мережі.

“Ми домовилися, що робота над пошуком рішення буде продовжена невідкладно, часовий чинник критично важливий, в інтересах обох сторін досягти того, щоб Велика Британія вийшла з ЄС впорядкованим чином”, — додала Мей, зазначивши, що переговори були успішними. “Ми досягли прогресу”, — сказала вона, зазначивши, що в четвер від імені Великої Британії дискусії в Брюсселі продовжать міністр з питань Brexit Стівен Барклі і генеральний прокурор Англії та Уельсу Джеффрі Кокс.

Як повідомляв УНН, у спільній заяві Мей та Юнкера переговори щодо Brexit — названі конструктивними.

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