Мей прокоментувала результати переговорів у Брюсселі

“Цього вечора (в середу) у мене була конструктивна зустріч з головою Юнкером. Я підкреслила, що нам необхідно, щоб були зроблені такі юридично зобов’язуючі зміни в механізм „бекстопу“, які гарантували б, що він не буде нескінченним. Це те, що необхідно, щоб угода була схвалена Палатою громад”, — розповіла британська прем’єрка у відеоролику, розміщеному в соціальній мережі.

“Ми домовилися, що робота над пошуком рішення буде продовжена невідкладно, часовий чинник критично важливий, в інтересах обох сторін досягти того, щоб Велика Британія вийшла з ЄС впорядкованим чином”, — додала Мей, зазначивши, що переговори були успішними. “Ми досягли прогресу”, — сказала вона, зазначивши, що в четвер від імені Великої Британії дискусії в Брюсселі продовжать міністр з питань Brexit Стівен Барклі і генеральний прокурор Англії та Уельсу Джеффрі Кокс.

Як повідомляв УНН, у спільній заяві Мей та Юнкера переговори щодо Brexit — названі конструктивними.