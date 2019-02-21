Мэй прокомментировала результаты переговоров в Брюсселе

“Этим вечером (в среду) у меня была конструктивная встреча с председателем Юнкером. Я подчеркнула, что нам необходимо, чтобы были сделаны такие юридически обязывающие изменения в механизм „бэкстопа“, которые гарантировали бы, что он не будет бесконечным. Это то, что необходимо, чтобы сделка была одобрена Палатой общин”, — рассказала британский премьер в видеоролике, размещенном в социальной сети.

“Мы договорились, что работа над поиском решения будет продолжена безотлагательно, временной фактор критически важен, в интересах обеих сторон добиться того, чтобы Великобритания вышла из ЕС упорядоченным образом”, — добавила Мэй, отметив, что переговоры были успешными. “Мы достигли прогресса”, — сказала она, отметив, что в четверг от лица Великобритании дискуссии в Брюсселе продолжат министр по вопросам Brexit Стивен Баркли и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

Как сообщал УНН, в совместном заявлении Мэй и Юнкера переговоры по Brexit — названы конструктивными .