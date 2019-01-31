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Метро у центрі Києва закривали через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Станцію столичного метрополітену "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" перевірили через загрозу вибуху, повідомлення про що було неправдивим. Наразі їх відчинено на вхід та вихід. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

"Станцію "Майдан Незалежності " + пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомляє прес-служба.

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За даними метрополітену, станції зачинили через анонімний дзвінок про мінування, який надійшов раніше сьогодні.

Нагадаємо, станцію столичного метро "Либідська" перевіряли на вибухівку близько місяця тому через анонімний дзвінок, повідомлення виявилось хибним.

Українські Національні Новини

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