Метро у центрі Києва закривали через загрозу вибуху

"Станцію "Майдан Незалежності " + пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомляє прес-служба.

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За даними метрополітену, станції зачинили через анонімний дзвінок про мінування, який надійшов раніше сьогодні.

Нагадаємо, станцію столичного метро "Либідська" перевіряли на вибухівку близько місяця тому через анонімний дзвінок, повідомлення виявилось хибним.