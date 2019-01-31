Метро в центре Киева закрывали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Станцию столичного метрополитена "Майдан Независимости" и пересадку на станцию "Крещатик" проверили из-за угрозы взрыва, сообщение о чем было ложным. Сейчас они снова открыты на вход и выход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
"Станция "Майдан Независимости" + пересадку на станцию "Крещатик" открыто на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - сообщает пресс-служба.
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По данным метрополитена, станции закрыли из-за анонимного звонка о минировании, который поступил ранее сегодня.
Напомним, станцию столичного метро "Лыбидская" проверяли на взрывчатку около месяца назад из-за анонимного звонка, сообщение оказалось ложным.