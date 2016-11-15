Металошукачі встановили у районі Адміністрації Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рамки-металошукачі встановили в урядовому кварталі у столиці в районі будівлі Адміністрації Президента, передає кореспондент УНН.
Так, металодетектори встановлені на вулиці Банкова.
В урядовому кварталі перебуває багато правоохоронців, серед яких - військові Нацгвардії з амуніцією.
Зокрема, вони забезпечують безпеку біля Верховної Ради.
Нагадаємо, у центрі Києва перекрито рух транспорту на вулиці Хращатик. Середмістя столиці стоїть у заторах.
Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві.
Безпеку під час акцій у Києві у ці дні охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців.