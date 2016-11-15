Металлоискатели установили в районе Администрации Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Рамки-металлоискатели установили в правительственном квартале в столице в районе здания Администрации Президента, передает корреспондент УНН.
Так, металлодетекторы установлены на улице Банковой.
В правительственном квартале находится много правоохранителей, среди которых - военные Нацгвардии с амуницией.
В частности, они обеспечивают безопасность возле Верховной Рады.
Напомним, в центре Киева перекрыто движение транспорта на улице Крещатик. Центр города столицы стоит в пробках.
Нацполиция получила 10 заявок на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве.
Безопасность во время акций в Киеве в эти дни будут охранять около 5 тыс. правоохранителей.