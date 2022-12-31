Мешканцям столиці та Київщини нагадали, що комендантська година діятиме і в новорічну ніч

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«Наголошуємо, під час новорічних свят комендантська година діятиме у звичному режимі. Тобто з 23:00 до 5:00. Жодних змін та послаблень не передбачено!», - наголосили у Київській обласній військовій адміністрації.

Такі обмеження точно діятимуть до 8 січня – надалі обласна влада може їх переглянути або продовжити, як робить це кожного тижня.

Київська міська влада також нагадала, що комендантська година у новорічну ніч діятиме без змін з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, під час комендантської години не можна:

▪️ перебувати на вулиці та в інших громадських місцях

▪️ переміщатися транспортом або пішки.

Виняток – задіяність у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.