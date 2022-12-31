Жителям столицы и Киевщины напомнили, что комендантский час будет действовать и в новогоднюю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Комендантский час в Киеве и Киевской области в ночь с 31 декабря на 1 января с 23:00 до 5:00, сообщает УНН.
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«Отмечаем, во время новогодних праздников комендантский час будет действовать в обычном режиме. То есть с 23:00 до 5:00. Никаких изменений и послаблений не предусмотрено!», - отметили в Киевской областной военной администрации.
Такие ограничения будут точно действовать до 8 января – в дальнейшем областные власти могут их пересмотреть или продлить, как делает это каждую неделю.
Киевские городские власти также напомнили, что комендантский час в новогоднюю ночь будет действовать без изменений с 23:00 до 05:00.
Напомним, во время комендантского часа нельзя:
▪️ находиться на улице и в других общественных местах
▪️ перемещаться по транспорту или пешком.
Исключение – задействованность в работе критической инфраструктуры, о чем у человека есть доказательство в виде спецпропуска установленного образца. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.