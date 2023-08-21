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Меркурій починає ретроградний рух: гороскоп для представників усіх знаків Зодіаку на період з 21 по 27 серпня

Меркурій починає ретроградний рух: гороскоп для представників усіх знаків Зодіаку на період з 21 по 27 серпня

Київ • УНН

 • 7316464 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ретроградний Меркурій позначиться на всіх наших справах. Професійна астрологиня Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН розповіла, як планети вплинуть на наше життя в період з 21 по 27 серпня.

Цитата

“Важлива подія цього тижня — це ретроградний рух Меркурія, який почнеться з 23 серпня і триватиме до 15 вересня. Таке положення Меркурія завжди стопорить усі справи, інформація йде із затримкою, на дорогах часто затори, важко дається навчання, люди часто спізнюються. У цей період не варто робити великі покупки, приймати важливі рішення. Також, це поганий період для планових операцій”, — пояснює астролог.

За словами Базиленка, закінчення серпня і перша половина вересня буде насичена великою кількістю ретроградності планет.

“Ми пам'ятаємо, що Венера також ретроградна до 4 вересня. Сатурн Нептун і Плутон теж рухаються в зворотному напрямку. За такого показника ми будемо в даний момент повернуті в минулі справи і ті питання, які не встигли закрити або залишили на потім. Зараз краще обернутися назад, щоб зробити висновки з минулих подій, поговорити з тими, з ким ми відкладали зустріч, закінчити ті справи, які ми раніше кинули на півдорозі. Прекрасний час для роботи над помилками”, — вважає астролог.

ОВНИ

Цей тиждень принесе вам успіх на роботі та у будь-якій вашій діяльності. Настав час активно включатися в трудовий графік. Саме зараз можуть бути цікаві пропозиції в роботі. Також ви можете налагодити прекрасні стосунки з своїм колективом. Остерігайтеся інфекційних захворювань.

ТЕЛЬЦІ

Настав час для розслаблення і відпочинку. Постарайтеся зараз набратися сил, зайнятися улюбленими справами і хобі. Можливі поїздки за кордон. Приділіть час своїм дітям. На цьому тижні всі ваші робочі справи можуть застопоритися і бути уповільненими.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень для вас буде заповнений побутовими клопотами, частими зустрічами з батьками. Саме час навести лад у власній оселі та розібратися в усіх родинних справах. Можливо, виникне питання про купівлю нерухомості або ремонт. Але це питання варто відкласти до середини вересня.

РАКИ

Цей тиждень буде дуже цікавим і інформаційним. У вас буде безліч різних справ і зустрічей, але ретроградність планет не дозволить вам робити все швидко. Можливо, ви будете часто спізнюватися і робити все не вчасно. Не засмучуйтеся з цього приводу. Намагайтеся робити все спокійно і тоді ви отримаєте найкращий результат. У цей період відмовтеся від купівлі автомобіля і техніки.

ЛЕВИ

Цей тиждень буде набагато спокійнішим і принесе вам можливості хороших заробітків. Не поспішаючи розвивайте свій бізнес. Подумайте, як поліпшити свої доходи і рішення обов'язково знайдеться. Відмовтеся від далеких поїздок і подорожей.

ДІВИ

Цей тиждень буде вельми вдалим для вас у всіх ваших справах. Постарайтеся більшою мірою зайнятися собою, своїми бажаннями і ідеями. Але пам'ятайте, що ретроградність Меркурія не дасть вам швидко вирішувати питання. Не поспішайте, робіть усе спокійно і в задоволення, тоді ви отримаєте прекрасний результат.

ТЕРЕЗИ

Чудовий час для усамітнення та відпочинку, бажано на природі та у красивому місці. Саме зараз Вам необхідно заспокоїтися і розібратися у своєму внутрішньому світі. Якщо для цього потрібно попрацювати психологом — саме час. Приділіть час улюбленому хобі. Постарайтеся робити все не поспішаючи.

СКОРПІОНИ

На цьому тижні постарайтеся спокійно просувати розпочаті вами проекти і важливі справи. Пам'ятайте, що ретроградність Меркурія не даватиме надто швидких рішень або просування справ. Тому, поспішайте повільно, обдумуючи кожен крок. На вихідних обов'язково проведіть час із своїми близькими друзями.

СТРІЛЬЦІ

На цьому тижні на вас чекає удача в діловій діяльності та кар'єрних починаннях. Можливо, доведеться повернутися до тих питань, які ви не доробили в минулому. Не поспішайте з новими починаннями, а краще якісно попрацюйте над проблемами, які застаріли.

КОЗЕРОГИ

Цей тиждень принесе вам безліч далеких поїздок і подорожей. Прекрасні можливості в роботі з іноземцями. Але ви маєте пам'ятати про ретроградність Меркурія, щоб не засмучуватися, якщо рейси затримуватимуться, а важливі папери надходитимуть із запізненням.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень буде насичений питаннями, які потрібно буде вирішувати негайно. Але як би ви не намагалися робити все швидко, затримок не уникнути у зв'язку з великою ретрогратністю планет. Тому, поспішайте повільно. Можливо, у деяких питаннях вам доведеться ризикнути, щоб отримати прекрасний результат.

РИБИ

На цьому тижні постарайтеся проявити максимальну дипломатію і інтелігентність для вирішення будь-яких питань. Особлива удача на вас чекає в юридичних справах, в укладанні договорів і контрактів. Але все може відбуватися з невеликою затримкою, у зв'язку з ретроградністю Меркурія. Не засмучуйтеся і не поспішайте, а краще підійти до всього обдумано і уважно. Відмовтеся від великих покупок.

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